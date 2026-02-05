Sanita’ | efficacia cellule cat-T per autoimmuni in piediatria lo studio dell’ospedale Bambino Gesu’

Otto pazienti con malattie autoimmuni rare hanno partecipato a uno studio innovativo all’ospedale Bambino Gesù. Grazie alle cellule CAR-T, sono riusciti a interrompere le terapie immunosoppressive. La sperimentazione mostra che questa terapia può essere efficace anche in casi difficili, offrendo una speranza concreta a chi ha già tentato di tutto senza successo.

Otto pazienti affetti da gravi malattie autoimmuni refrattarie ai trattamenti convenzionali hanno avuto la possibilità di interrompere completamente le terapie immunosoppressive. Sette di loro sono attualmente in remissione clinica, mentre l’ottavo, che soffre di sclerosi sistemica giovanile, mostra un miglioramento clinico significativo e progressivo nel tempo. Questo risultato, di straordinaria importanza per il trattamento delle malattie autoimmuni pediatriche più gravi, è stato raggiunto grazie all’impiego delle cellule Car-T, specificamente dirette contro la molecola Cd19. I dati definitivi, con un follow-up che supera i 24 mesi, dello studio coordinato dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con l’Università di Erlangen, sono stati recentemente pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Medicine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: efficacia cellule cat-T per autoimmuni in piediatria, lo studio dell’ospedale Bambino Gesu’ Approfondimenti su Bambino Gesu Fs, avviata una raccolta fondi per il “Progetto accoglienza” dell’ospedale Bambino Gesù Fs ha avviato una raccolta fondi dedicata al “Progetto Accoglienza” dell’Ospedale Bambino Gesù. Daniele D’Ambrosio e i volontari dell’ospedale Bambino Gesù di Roma: “Assistiamo i genitori per restituire loro il sorriso” Daniele D’Ambrosio e i volontari dell’ospedale Bambino Gesù di Roma si impegnano a dare un aiuto concreto ai genitori in difficoltà. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bambino Gesu Argomenti discussi: Anticorpi IgG1: nuova chiave per predire il successo dell’immunoterapia; La ricerca in sanità: Ospedale Infantile Regina Margherita. Malattie autoimmuni dell’età pediatrica. Su Nature Medicine lo studio che dimostra l’efficacia delle cellule car-tCoordinato dal Bambino Gesù, in collaborazione con l’Università di Erlangen, ha dimostrato l’effetto delle cellule CAR-T dirette contro il bersaglio rappresentato dalla molecola CD19. quotidianosanita.it Hiv. Speranza da terapia genica con cellule ingegnerizzateUno studio su modello animale ha testato l’efficacia della terapia CAR-T, combinata con la ingegnerizzazione delle cellule T, nella protezione contro l’HIV. Una protezione che è stata osservata per ... quotidianosanita.it CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA: AL BAMBINO GESU' DI ROMA L'INTERVENTO IN HD PER RIPARARE UNA VALVOLA DEL CUORE Prima operazione intracardiaca totalmente video-assistita su una paziente di 17 anni. Ogni anno circa 450 le procedure facebook

