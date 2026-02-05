Svizzera | Crans-Montana versate le prime 48 indennità d' urgenza

Il Canton Vallese ha iniziato a distribuire le prime indennità di emergenza alle persone colpite dal rogo di Capodanno a Crans-Montana. Sono state versate le prime 48 somme, segnando un passo concreto per aiutare chi ha subito danni o perdite. La misura arriva dopo l’incendio che ha sconvolto la località svizzera, e ora si lavora per offrire sostegno immediato alle famiglie coinvolte.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.