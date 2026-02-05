Svizzera | Crans-Montana versate le prime 48 indennità d' urgenza
Il Canton Vallese ha iniziato a distribuire le prime indennità di emergenza alle persone colpite dal rogo di Capodanno a Crans-Montana. Sono state versate le prime 48 somme, segnando un passo concreto per aiutare chi ha subito danni o perdite. La misura arriva dopo l’incendio che ha sconvolto la località svizzera, e ora si lavora per offrire sostegno immediato alle famiglie coinvolte.
Berna, 5 feb. (AdnkronosAts) - Il Canton Vallese ha proceduto a stanziare le prime indennità d'urgenza per le persone coinvolte nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Si tratta di una somma di 10.000 franchi (quasi 11.000 euro) versata per ora a 48 tra ricoverati e famiglie delle vittime, 34 dei quali in Svizzera, sette in Francia, sei in Italia e uno in Belgio. Come riportano le autorità cantonali in un comunicato, prima di procedere al pagamento sono state svolte tutte le verifiche amministrative del caso. "Le pratiche vengono elaborate man mano che riceviamo i documenti richiesti e sono quindi trasmesse alla banca per i pagamenti", si sottolinea nella nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Crans Montana Capodanno
Elsa è gravemente ferita dopo un incidente nella montagna svizzera: i soccorristi agiscono con urgenza a Crans-Montana.
Elsa, una ragazza di 15 anni di Biella, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella montagna svizzera di Crans-Montana.
Strage di Crans-Montana, oggi l’elenco dei dispersi. Le ultime notizie dalla Svizzera su morti e feriti. La polizia Svizzera: “Serviranno giorni per identificare le vittime”
Ecco l'elenco aggiornato dei dispersi e le ultime notizie sulla tragedia di Crans-Montana, in Svizzera.
Crans -Montana identificate tutte le 6 vittime Italiane
Ultime notizie su Crans Montana Capodanno
Argomenti discussi: Svizzera. Crans Montana: Sì a squadre investigative comuni con l’Italia; I Moretti accusano un loro dipendente, lui nega: La porta era già chiusa; Svizzera. Crans-Montana: Palazzo Chigi, ‘Rientro dell’ambasciatore italiano dopo effettiva collaborazione’; Svizzera. Crans-Montana, Ingroia: Ci sono gli estremi per l’omicidio volontario. La cauzione accettata per Morettì è assurda.
Svizzera: Crans-Montana, versate le prime 48 indennità d'urgenzaBerna, 5 feb. (Adnkronos/Ats) - Il Canton Vallese ha proceduto a stanziare le prime indennità d'urgenza per le persone coinvolte nel rogo di ... iltempo.it
Crans-Montana: versati i primi 48 aiuti d'urgenzaNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch
Strage di #CransMontana, la lettera dei coniugi Moretti facebook
Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.