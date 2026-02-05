Elsa è gravemente ferita dopo un incidente nella montagna svizzera | i soccorristi agiscono con urgenza a Crans-Montana

Elsa, una ragazza di 15 anni di Biella, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella montagna svizzera di Crans-Montana. I soccorritori sono intervenuti subito, ma la situazione è critica.

**Crans-Montana, 5 febbraio 2026 –** Elsa, una quindicenne di Biella, è rimasta gravemente ferita dopo un incendio avvenuto nella zona alpina della montagna svizzera, nel comune di Crans-Montana. L’adolescente è stata ricoverata presso l’ospedale di Zurigo, dove ora si sta svolgendo un’intensa attività di rianima. I soccorritori, con l’aiuto di specialisti, stanno intervenendo costantemente per far fronte alla sua condizione, ormai delicata. La ragazza è ancora in gravità, e l’ospedale di Zurigo, con l’assistenza di medici esperti, monitora in particolare un’infezione sviluppata nei giorni scorsi, che colpisce il suo corpo con una certa intensità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Elsa Biella

Il papà di Elsa Rubino, 15 anni di Biella coinvolta nella tragedia di Crans-Montana, ha aggiornato sulle sue condizioni.

Il papà di Elsa, la ragazza italiana di 15 anni ferita a Crans-Montana, ha riferito a Fanpage.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Elsa Biella

Argomenti discussi: Crans Montana: la ragazza biellese continua a rimanere sedata, situazione grave; Crans Montana: No, Elsa non si è svegliata. Il dolore dei genitori della 15enne che lotta ancora per la vita; Tentato femminicidio | intervento riuscito ma la prognosi resta riservata; Dimissioni per Eleonora Palmieri ferita a Crans-Montana per la 29enne almeno due anni per guarire.

Crans Montana, Elsa è ancora grave a ZurigoAccanto a lei, come sempre, c’è la sua famiglia, sostenuta in questo difficile momento da tutto il Biellese Crans Montana, Elsa è ancora grave a Zurigo ... laprovinciadibiella.it

Crans Montana, Elsa è sempre ricoverata in gravi condizioniAncora in prognosi riservata, è costantemente monitorata dall’equipe medica elvetica Crans Montana, Elsa è sempre ricoverata in gravi condizioni. laprovinciadibiella.it

“So chi è… Potrei citofonargli a casa nei prossimi giorni per conferma e rendere tutto pubblico con la stampa europea” Michel Pidoux, padre di Trystan, vittima della strage di Crans-Montana, denuncia chi ha pagato la cauzione per liberare Jacques Moretti, pr facebook

Strage a #Crans-Montana, la Procura di #Roma ha delegato la Squadra Mobile per ascoltare, quando le loro condizioni lo permetteranno, i #feriti italiani del #rogo che ha causato #41morti x.com