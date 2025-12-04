Il campo largo recupera dopo le Regionali La Supermedia di Agi YouTrend

AGI - Come prevedibile, nelle settimane successive alle Regionali in Campania, Puglia e Veneto sono usciti moltissimi sondaggi per registrare gli eventuali scostamenti. Il calo di FdI (-0,5%) si spiega proprio con il 'ritorno' nel paniere della Supermedia di istituti che non pubblicavano rilevazioni da molto tempo: in realtà, secondo quasi tutti gli istituti, il partito di Giorgia Meloni è pressoché immobile sugli stessi valori da diverse settimane. Pd e Lega migliorano lievemente, proseguendo una tendenza in atto nell'ultimo mese, mentre tutti gli altri partiti restano molto stabili. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il campo largo recupera dopo le Regionali. La Supermedia di Agi/YouTrend

