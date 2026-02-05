Suo figlio ha investito un pedone e rischia l' arresto | truffano una 83enne e se ne vanno con un bottino da 6 mila euro

Un’83enne di Borgo Val di Taro ha subito una truffa da 6 mila euro, coinvolta in un raggiro che ha portato via il suo denaro. I Carabinieri della locale compagnia stanno seguendo le indagini, che già hanno portato alla denuncia di due persone in Campania. Nei giorni scorsi, gli investigatori hanno scoperto come alcuni truffatori abbiano approfittato di un falso incidente, facendo credere alla vittima che suo figlio fosse coinvolto in un incidente e rischiasse l’arresto. La donna è caduta nel trucco e

Nei giorni scorsi, un'indagine condotta dall'Aliquota Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, avviata nell'ottobre 2025 e che aveva già portato alla denuncia di un 39enne e una 32enne residenti in Campania, accusati di concorso in due truffe aggravate con la tecnica del.

