A Broni i topi d’appartamento devastano una casa e se ne vanno con un bottino di 200 euro
Broni (Pavia), 9 dicembre 2025 – Un altro furto in abitazione in Oltrepò pavese. Dopo le case messe a soqquadro a Voghera e Casteggio, nel pomeriggio di ieri ignoti malviventi sono entrati in azione a Broni, in via Alberto da Giussano. Hanno approfittato della momentanea assenza dei proprietari, tra le 13 e le 18 circa, entrando dalla porta finestra della cucina. E anche in questo caso hanno poi frugato in tutte le stanze, mettendole sottosopra e lasciando il purtroppo consueto scenario di devastazione che colpisce le vittime anche più del valore economico del furto subìto. Topi d’appartamento a San Martino alla Palma, residenti esasperati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
