A Montevarchi si prepara un evento internazionale di kickboxing,

MONTEVARCHI Montevarchi è pronta ad ospitare "Good Fellas", il grande evento internazionale di kickboxing professionistico in cui verrà messa in palio la cintura di campione del mondo K-1. A competere per il titolo iridato il valdarnese Andrea Tavoletta, già campione europeo e del mondo, e l’ungherese Norbert Ivanyi, due volte campione europeo XFC. Ad ospitare la competizione il palazzetto dello sport di viale Matteotti, che per tutta la giornata odierna vedrà alternarsi sul ring numerosi atleti che praticano lo sport da combattimento. Dalle 10,30 alle 13,30 peso e iscrizioni, alle 14 è prevista l’apertura dei cancelli, mentre lo show inizierà a partire dalle 15 con 14 incontri che vedranno protagoniste le giovani promesse in un crescendo di livello tecnico. Sport.quotidiano.net

Kickboxing: appuntamento al palasport di montevarchi. sul ring si alterneranno numerosi atleti. Il giorno di Tavoletta che va a caccia della cintura di campione del mondo K-1 - MONTEVARCHI Montevarchi è pronta ad ospitare "Good Fellas", il grande evento internazionale di kickboxing professionistico in cui verrà messa in ... sport.quotidiano.net