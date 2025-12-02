La palermitana regina del ring a 19 anni trionfo al mondiale di kickboxing ad Abu Dhabi | Il mio oro tra le lacrime
“Silvia, fai presto”, cantava Vasco quasi 50 anni fa. E lei ha fatto prestissimo. Perché poco più che maggiorenne è già sul tetto del pianeta. Silvia Gristina, palermitana, è stata protagonista di una settimana da favola: al punto da tornare dai mondiali di kickboxing di Abu Dhabi con una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
