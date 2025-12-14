A 11 anni si decide il tuo rischio demenza | lo studio che rivela quando inizia davvero

Uno studio recente ha evidenziato che il rischio di sviluppare demenza può essere determinato già all’età di 11 anni. Questa scoperta rivela come fattori precoci possano influenzare il declino cognitivo in età adulta, mettendo in luce l’importanza di interventi e prevenzione fin dalla giovane età.

Quando si parla di demenza, termine che che racchiude malattie che causano il declino delle capacità cognitive, si pensa subito agli anziani. Tuttavia, la scienza sta scoprendo che i problemi che portano a queste malattie non spuntano all’improvviso in vecchiaia, ma hanno radici che affondano nell’ infanzia e nella giovane età adulta. Questo significa che la vera prevenzione deve iniziare molto prima. Un nuovo studio ha sottolineato un fatto sorprendente: la capacità cognitiva (quanto siamo “bravi” a pensare) che hai a 70 anni è strettamente collegata alla tua capacità cognitiva quando avevi solo 11 anni. Cultweb.it

