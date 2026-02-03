Laura Pausini ha ricevuto il Tapiro, pochi giorni dopo le polemiche sulla sua versione di Due Vite di Marco Mengoni. La cantante è finita al centro di discussioni sui social, accusata di aver copiato o stravolto il brano vincitore di Sanremo 2023. Laura ha risposto alle critiche, ma intanto il premio ha acceso ancora di più i riflettori sulla vicenda.

Dopo la cover di Due Vite, brano di Marco Mengoni che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2023, Laura Pausini è stata aspramente criticata. Su di lei si è abbattuta quella che nel gergo viene chiamata la “tempesta perfetta”: il progetto Io Canto 2 (in uscita il 6 febbraio 2026) ha raccolto non poche critiche da parte dei fan, arrivando persino a scatenare dibattiti sulla questione sulle pagine social dell’artista. Per lei, nella puntata in onda il 5 febbraio di Striscia la Notizia, è arrivato il Tapiro d’Oro, consegnato da Valerio Staffelli. Laura Pausini, il Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia dopo le polemiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini riceve il Tapiro dopo le polemiche sulla cover di Mengoni

Approfondimenti su Laura Pausini Mengoni

Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature.

Il ritorno discografico di Laura Pausini ha suscitato diverse reazioni: mentre Fiorello si è schierato a suo favore, Selvaggia Lucarelli ha espresso dure critiche, definendo la sua cover di “Due Vite” come un fallimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Laura Pausini travolta dall'odio social per la cover di Mengoni - La volta buona 20/01/2026

Ultime notizie su Laura Pausini Mengoni

Argomenti discussi: L'azienda ravennate che ha organizzato le nozze di Laura Pausini ancora tra i migliori catering d'Italia; Sanremo 2026: chi vincerà? Quote e favoriti di Sisal; SVELATI I NOMI DEI TRENTA CANTANTI IN GARA AL TEATRO ARISTON DAL 24 AL 28 FEBBRAIO 2026; SANREMO 2026. CARLO CONTI CONFERMA TUTTI I DUETTI DELLA SERATA DELLE COVER.

Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia la NotiziaNella puntata in onda giovedì 5 febbraio su Canale 5, la popstar internazionale riceverà il premio satirico da Valerio Staffelli ... ilrestodelcarlino.it

Laura Pausini riceve il Global Gift AwardLaura Pausini ha appena pubblicato il suo album di Natale Laura Xmas, che sta già ottenendo riscontri incredibili sul piano della vendite. Recentemente, però, la cantante di Solarolo ha ricevuto ... 105.net

Mentre inizia il conto alla rovescia per Sanremo 2026, Laura Pausini affida ai social un post denso di memoria. Febbraio come mese simbolo, fatto di svolte personali e artistiche. Tra i ricordi che riaffiorano, anche Sanremo: quello che ha segnato un inizio e qu - facebook.com facebook

Can Yaman sarà co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L’attore, volto amatissimo dal pubblico Rai dopo Sandokan, debutta così sul palco dell’Ariston x.com