Questa sera a Striscia la Notizia, Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro. Accanto a lei ci sarà anche Samira Lui, che farà da co-conduttrice. La puntata si preannuncia ricca di sorprese e momenti di spettacolo, con i due protagonisti pronti a coinvolgere il pubblico.

Tutte le anticipazioni della puntata di oggi 5 febbraio di Striscia la Notizia: dal Tapiro a Laura Pausini a Samira Lui ospite nel ruolo di co-conduttrice. Torna questa sera l’appuntamento con Striscia la Notizia: quali sono le anticipazioni? Anche nella puntata di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con la presenza del Gabibbo, animeranno la puntata di Canale 5 con servizi e momenti esilaranti ma anche spunti di riflessione. Lillo sarà mattatore della serata con gag e balletti insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle veline. Raul Cremona vestirà i panni del Mago Oronzo con i suoi numeri e giochi di prestigio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il Tapiro d’oro a Laura Pausini e Samira Lui co-conduttrice: le anticipazioni di Striscia la Notizia

Approfondimenti su Laura Pausini

Giovedì sera su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento di “Striscia la notizia”.

Questa sera su Canale 5 torna in prima serata

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Laura Pausini

Argomenti discussi: Striscia la notizia: Tapiro d'oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante per gli incassi di Buen Camino Video; Striscia La Notizia, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'Oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante; Striscia la Notizia, tapiro d'oro a Checco Zalone e Gennaro Nunziante. E il comico barese fa il tris; Striscia la Notizia, domani seconda puntata: tapiro d'oro a Checco Zalone.

Laura Pausini riceve il Tapiro dopo le polemiche sulla cover di MengoniTapiro d’Oro per Laura Pausini nella puntata di Striscia la Notizia del 5 febbraio per la sua interpretazione di Due Vite di Marco Mengoni ... dilei.it

Striscia la notizia 5 febbraio: Tapiro d’oro a Laura Pausini, Samira Lui e Lillo ospitiStriscia la notizia stasera 5 febbraio su Canale 5: Tapiro d'oro a Laura Pausini, Samira Lui al bancone e Lillo ospite. Anticipazioni e servizi della puntata ... lifestyleblog.it

#LauraPausini: "#GianlucaGrignani Gli ho scritto tante volte, ai limiti della logorrea, e non mi ha risposto" La Pausini, che dal 24 febbraio sarà la co-conduttrice del #FestivaldiSanremo con #CarloConti, Intervistata dal #CorrieredellaSera ha parlato anche di q facebook

Laura Pausini: "È giusto che Israele partecipi a Eurovision. Gianluca Grignani Non mi risponde" x.com