Striscia la Notizia | Tapiro d’Oro a Laura Pausini Samira Lui Lillo e Raul Cremona ospiti

Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5, dopo il crollo di ascolti della settimana scorsa, torna questa sera con la terza puntata, sempre condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con il Gabibbo, le sei veline e la band diretta dal maestro Demo Morselli. Anticipazioni del 5 febbraio 2026. Ospiti in studio: Samira Lui, che si cimenterà anche in una rivisitata versione di Parole parole di Mina, Lillo e Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo con i suoi giochi di prestigio. Il terzo Tapiro d’Oro della stagione, dopo quello consegnato a Fiorello e alla coppia Zalone-Nunziante, è per Laura Pausini, intercettata a Roma da Valerio Staffelli, alle prese con le polemiche riguardanti Gianluca Grignani e Marco Mengoni per le cover di due loro brani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Questa sera a Striscia la Notizia, Laura Pausini riceverà il Tapiro d'oro.

