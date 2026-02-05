Striscia la Notizia giovedì 5 febbraio ospite Samira Lui tapiro a Laura Pausini

Striscia la notizia sarà in onda questa sera, giovedì 5 febbraio, con la terza puntata della versione speciale in prima serata del programma di Antonio Ricci. Dopo i buoni numeri dell'esordio, la scorsa puntata ha fatto registrare un calo con solo 1.8 milioni di spettatori e il 12.3% di share. Ci penseranno gli ospiti e i servizi annunciati a risollevare il dato degli ascolti? Nella puntata del 5 febbraio di Striscia la Notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti saranno affiancati da Samira Lui che resterà al bancone di Striscia per tutta la puntata e si cimenterà anche in una versione di Parole Parole di Mina, un modo per tenere incollati gli spettatori de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giovedì sera su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento di “Striscia la notizia”.

Questa sera su Canale 5 torna in prima serata

Striscia la Notizia, le anticipazioni: Giorgio Mastrota inviato, Samira Lui dietro al bancone con Greggio e IacchettiTorna Striscia la Notizia in prima serata su Canale 5 con la puntata che andrà in onda giovedì 5 febbraio, condotta da Ezio ... msn.com

Aggressione choc a Striscia la notizia: cameraman scaraventato in mareL'episodio durante l’inchiesta sulla pesca illegale del novellame di sarda. La prossima puntata va in onda domani, giovedì 5 febbraio, in prima serata ... today.it

