Questa sera su Canale 5 torna “Striscia la Notizia” con un’anteprima ricca di ospiti. Samira Lui si mette al fianco di Greggio e Iacchetti come co-conduttrice, portando freschezza al programma. Tra gli invitati ci sono anche Raul Cremona e Lillo, pronti a far ridere e a raccontare le loro storie. La puntata promette momenti divertenti e sorprese per il pubblico.

Samira Lui, Raul Cremona, Lillo: sono alcuni degli ospiti della puntata di stasera di Striscia la Notizia, ecco tutte le anticipazioni Questa sera andrà in onda il terzo appuntamento con Striscia la notizia, dopo il crollo avuto nella precedente puntata, stasera si tenta il tutto per tutto per risollevare la serata e cercare di risalire a livello di auditel. Infatti se la prima puntata aveva raggiunto il 18% – grazie alla tanta curiosità che si era creata- la seconda è crollata al 12%. Così Antonio Ricci ha pensato di affiancare ai due conduttori, Ezio Greggio e Enzino Iacchetti, una co- conduttrice d’eccezione: Samira Lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Striscia la notizia, stasera Samira Lui co- conduttrice

Giovedì sera su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento di “Striscia la notizia”.

Questa sera su Canale 5 torna in prima serata

