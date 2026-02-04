Striscia la Notizia torna in prima serata | Samira Lui co-conduttrice e Tapiro a Pausini

Giovedì 5 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento con Striscia la Notizia – La voce della presenza. Alla conduzione tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, elementi ormai centrali della versione serale del programma. Gli ospiti della puntata. Tra i protagonisti in studio spicca Samira Lui, al suo debutto dietro il bancone di Striscia. Per tutta la puntata affianca i conduttori tra battute, momenti di gioco e una rivisitazione di Parole Parole di Mina, reinterpretata in chiave ironica. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Giovedì sera su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento di “Striscia la notizia”.

La popolare cantante Laura Pausini riceverà un Tapiro d’oro nella prossima puntata di Striscia la Notizia.

«Mamma, mamma vieni a vedere, ho il tapiro». Così Laura Pausini, col sorriso, ha accolto Valerio Staffelli all’ingresso di un negozio di abbigliamento, probabilmente in compagnia della madre, mentre le telecamere di Striscia la Notizia immortalavano la scen - facebook.com facebook