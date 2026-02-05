Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5 | ospiti servizi e Tapiro a Laura Pausini

Questa sera su Canale 5 torna Striscia la Notizia con una puntata speciale. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono in prima serata, portando in studio ospiti e servizi. Tra le novità, un Tapiro a Laura Pausini e alcune inchieste dure. La trasmissione promette di tenere alta l’attenzione con temi caldi e momenti di spettacolo.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano in prima serata con la versione speciale di Striscia la Notizia: ospiti in studio, Tapiro a Laura Pausini, inchieste e servizi choc nella puntata del 5 febbraio. Questa sera, giovedì 5 febbraio, Striscia la Notizia - La voce della presenza torna in onda su Canale 5 in prima serata con la terza puntata dell'edizione 2026, la prima che vede il Tg Satirico di Antonio Ricci andare in onda in prima serata. Il programma punta su ospiti, musica e servizi forti. Alla guida ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

LE PAROLE DI LAURA PAUSINI AL CORRIERE! “Non mi aspettavo il battibecco social con Gianluca Grignani, vorrei avere un suo punto di vista, gli ho scritto tante volte e non mi ha mai risposto, per me restano le sue parole che mi ha detto a Dicembre 2024! facebook

Laura Pausini dice la sua sulla partecipazione ad Eurovision: “Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadini. Credo sia sbagliato penalizzare un artista, che magari nemmeno dichiara la sua idea, per colpa di chi governa” x.com