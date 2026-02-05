Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5 | ospiti servizi e Tapiro a Laura Pausini
Questa sera su Canale 5 torna Striscia la Notizia con una puntata speciale. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti conducono in prima serata, portando in studio ospiti e servizi. Tra le novità, un Tapiro a Laura Pausini e alcune inchieste dure. La trasmissione promette di tenere alta l’attenzione con temi caldi e momenti di spettacolo.
Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano in prima serata con la versione speciale di Striscia la Notizia: ospiti in studio, Tapiro a Laura Pausini, inchieste e servizi choc nella puntata del 5 febbraio. Questa sera, giovedì 5 febbraio, Striscia la Notizia - La voce della presenza torna in onda su Canale 5 in prima serata con la terza puntata dell'edizione 2026, la prima che vede il Tg Satirico di Antonio Ricci andare in onda in prima serata. Il programma punta su ospiti, musica e servizi forti. Alla guida ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondimenti su Striscia la Notizia
Striscia la Notizia: Tapiro d’Oro a Laura Pausini. Samira Lui, Lillo e Raul Cremona ospiti
Striscia la Notizia: 3 ospiti VIP e il Tapiro a Laura Pausini il 5 febbraio
Giovedì 5 febbraio, torna su Canale 5
Ultime notizie su Striscia la Notizia
Argomenti discussi: La seconda puntata di Striscia la notizia: tutto quello che c'è da sapere, anticipazioni e scoop; Striscia la notizia, Gerry Scotti concorrente della Ruota della fortuna: anticipazioni e ospiti della nuova puntata; Striscia la Notizia, Gerry Scotti rivisita La Ruota della Fortuna e lo strano 'premio' a Checco Zalone: cosa vedremo stasera; Striscia la Notizia: Checco Zalone e Gerry Scotti tra gli ospiti stasera in tv su Canale 5.
Striscia la Notizia, anticipazioni stasera in tv: il Tapiro d'oro a Laura PausiniTerza puntata di Striscia la Notizia nelle vesti da prima serata. Stasera in tv, giovedì 5 febbraio, viene mandato in onda il servizio della consegna del Tapiro d'oro a Laura Pausini ... ilmessaggero.it
Striscia la Notizia stasera in tv su Canale 5: ospiti, servizi e Tapiro a Laura PausiniEzio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano in prima serata con la versione speciale di Striscia la Notizia: ospiti in studio, Tapiro a Laura Pausini, inchieste e servizi choc nella puntata del 5 febbraio. movieplayer.it
LE PAROLE DI LAURA PAUSINI AL CORRIERE! “Non mi aspettavo il battibecco social con Gianluca Grignani, vorrei avere un suo punto di vista, gli ho scritto tante volte e non mi ha mai risposto, per me restano le sue parole che mi ha detto a Dicembre 2024! facebook
Laura Pausini dice la sua sulla partecipazione ad Eurovision: “Io ci andrei. Un capo di Governo non rappresenta ciascuno dei suoi cittadini. Credo sia sbagliato penalizzare un artista, che magari nemmeno dichiara la sua idea, per colpa di chi governa” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.