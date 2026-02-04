Striscia la Notizia | 3 ospiti VIP e il Tapiro a Laura Pausini il 5 febbraio

Giovedì 5 febbraio torna su Canale 5 Striscia la notizia – La voce della presenza con una puntata ricca di ospiti d’eccezione e servizi imperdibili. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati dalle sei Veline e dalla band dal vivo del maestro Demo Morselli, ci accompagneranno in una serata all’insegna dell’intrattenimento e dell’inchiesta giornalistica. Ospiti stellari in studio. La puntata vedrà protagonisti tre volti amatissimi dal pubblico televisivo. Samira Lui farà il suo grande esordio dietro al bancone di Striscia, affiancando i conduttori per tutta la serata tra battute e momenti di gioco, inclusa una rivisitata versione di Parole Parole di Mina. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia.

La popolare cantante Laura Pausini riceverà un Tapiro d’oro nella prossima puntata di Striscia la Notizia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

«Mamma, mamma vieni a vedere, ho il tapiro». Così Laura Pausini, col sorriso, ha accolto Valerio Staffelli all’ingresso di un negozio di abbigliamento, probabilmente in compagnia della madre, mentre le telecamere di Striscia la Notizia immortalavano la scen - facebook.com facebook

#Sanremo2026 ha la “benedizione” del Presidente Mattarella. Venerdì 13 febbraio Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i 30 Big in gara saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È la prima volta in tutta la storia del Festival. x.com