Striscia la Notizia anticipazioni del 5 febbraio | c’è anche il Tapiro a Laura Pausini

Questa sera, il telegiornale satirico Striscia la Notizia torna in onda con nuove puntate. Tra le novità, c’è anche il Tapiro consegnato a Laura Pausini. Come sempre, il programma porta in tv notizie, ironia e qualche spunto di riflessione, cercando di divertire e far pensare gli italiani.

L’appuntamento con il tg satirico più amato d’Italia si rinnova anche stasera, giovedì 5 febbraio, portando nelle case degli italiani una ventata di ironia, ma anche spunti di riflessione che servono. Sotto la guida degli storici padroni di casa Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza sarà scoppiettante, tra grandi esordi, ospiti d’eccezione e l’immancabile consegna del Tapiro d’oro. Laura Pausini “attapirata”: cosa sta succedendo. Il momento più atteso della serata è senza dubbio l’incontro tra Valerio Staffelli e la Regina della musica italiana, Laura Pausini. 🔗 Leggi su Dilei.it

Giovedì 5 febbraio torna in tv

Questa sera a Striscia la Notizia, Laura Pausini riceverà il Tapiro d’oro.

