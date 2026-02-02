Mercoledì il governo approva un nuovo decreto sicurezza che introduce uno scudo penale per gli agenti e nuove norme contro i coltelli. La legge prevede anche il fermo preventivo di 12 ore prima dei cortei, ma per questa misura servirà ancora più tempo. Meloni invita l’opposizione a votare insieme, mentre i provvedimenti sono già pronti per l’approvazione.

Stop alla vendita dei coltelli ai minori e scudo penale agli agenti: queste due norme sono pronte a entrare nel prossimo decreto Sicurezza, che sarà varato mercoledì dal Consiglio dei ministri. Anche sul fermo di polizia preventivo c'è la volontà di andare avanti, serve tuttavia una riflessione ulteriore su come metterlo in pratica senza limitare il diritto di manifestare. E dunque decidendo anche fino a quando può scattare. L'ipotesi più probabile è che sia al massimo 12 ore. Sono le indiscrezioni che emergono dal vertice sulla sicurezza che oggi ha convocato la premier Giorgia Meloni con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, più i ministri Carlo Nordio (Giustizia), Matteo Piantedosi (Interno) e Guido Crosetto (Difesa).

© Xml2.corriere.it - Decreto sicurezza: scudo penale per gli agenti, stretta sui coltelli e fermo preventivo. Meloni all'opposizione: votiamo insieme

Dopo il vertice sulla sicurezza, il governo annuncia subito uno scudo penale per gli agenti e una stretta sui coltelli per i minori.

