Cosa cambia per i centri migranti in Albania dopo la stretta Ue sui rimpatri

Ieri è arrivato l'ok dal Consiglio Ue Affari Interni alla stretta sui rimpatri dei migranti irregolari. Le novità sui Paesi sicuri e i return hubs sono state lette dal governo come un via libera al modello Albania, in attesa del nuovo Patto migrazione e asilo, previsto per giugno. Ma cosa cambierà nel concreto? I centri in Albania potranno finalmente funzionare?. 🔗 Leggi su Fanpage.it