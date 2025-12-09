Cosa cambia per i centri migranti in Albania dopo la stretta Ue sui rimpatri

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri è arrivato l'ok dal Consiglio Ue Affari Interni alla stretta sui rimpatri dei migranti irregolari. Le novità sui Paesi sicuri e i return hubs sono state lette dal governo come un via libera al modello Albania, in attesa del nuovo Patto migrazione e asilo, previsto per giugno. Ma cosa cambierà nel concreto? I centri in Albania potranno finalmente funzionare?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cosa cambia centri migrantiMigranti, la svolta Ue su rimpatri e Paesi sicuri: cosa cambia adesso - Piantedosi: "Convinto Berlino che le Ong in mare sono un fattore di attrazione delle migrazioni" L'Unione europea cambia registro sulla gestione dell ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Cambia Centri Migranti