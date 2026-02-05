Strage a Lucca | famiglia uccisa dal monossido di carbonio quattro morti

La famiglia Kola di origini albanesi è stata trovata senza vita nella loro casa a Porcari, vicino a Lucca. Sono quattro le vittime, tutte morte per avvelenamento da monossido di carbonio. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa sia successo, ma sembra che un problema alla caldaia abbia causato la fuga di gas tossico. La scena è stata scoperta questa mattina dai vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. La famiglia, composta da genitori e

La famiglia Kola di origini albanesi è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono padre e madre, rispettivamente di 48 e 43 anni, e i due figli di 23 e 15 anni. Un quinto componente, il fratello dell'uomo più grande, è stato trasportato all' Ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Intossicati anche i carabinieri intervenuti sul posto. La causa della tragedia potrebbe essere il malfunzionamento della caldaia. Cosa è successo. La tragedia è avvenuta nell'abitazione della famiglia in Via Galgani, verso l'ora di cena di mercoledì 4 febbraio.

