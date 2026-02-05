Famiglia uccisa dal monossido di carbonio a Porcari vicino Lucca 4 morti | intossicati anche i soccorritori

Una famiglia di Porcari, vicino a Lucca, ha perso la vita in un incidente domestico. Le quattro persone, due genitori e due figli, sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. A chiamare i soccorsi è stato uno zio, che si è preoccupato quando non ha più avuto notizie della famiglia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, ma purtroppo non c’era più niente da fare. Anche alcuni soccorritori sono stati colpiti dall’intossicazione, ma sono stati portati

Un'intera famiglia di origini albanesi è stata sterminata da una fuga di monossido di carbonio a Porcari, in provincia di Lucca. Le vittime sono padre e madre, rispettivamente di 48 e 43 anni, e i due figli di 22 e 15 anni. Un quinto componente, il fratello del capofamiglia, è stato trasportato all'Ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni. Intossicati anche i carabinieri intervenuti sul posto. Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo L'arrivo dei carabinieri e dello zio sul luogo della tragedia Le condizioni del quinto intossicato Fuga di monossido di carbonio a Porcari, cosa è successo La tragedia è avvenuta nell'abitazione della famiglia in via Galgani, verso l'ora di cena di mercoledì 4 febbraio.

