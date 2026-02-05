Il Comune di Pozzuolo Martesana ha deciso di intervenire sulla strada principale che porta all’ingresso della città. La rotonda attuale, considerata troppo pericolosa, sarà sostituita con un semaforo dotato di telecamere e sistema di rilevamento del passaggio con il rosso. Il progetto di pre-fattibilità è già pronto e ora si aspetta un finanziamento dalla Città Metropolitana per realizzarlo. La richiesta mira a migliorare la sicurezza e ridurre gli incidenti in quella zona.

"Quella strada, un pericolo", un progetto di pre-fattibilità già pronto e una richiesta di fondi a Città Metropolitana: il Comune chiede un semaforo con telecamere e rilevazione del passaggio col rosso al posto della rotonda di ingresso alla sp 137 per Pozzuolo Martesana. La strada provinciale "ex" di campagna dove, in altro punto, fu investito e ucciso i primi di gennaio il 28 enne Emanuele Visconti. Il sindaco bellinzaghese Michele Avola fu immediatamente chiaro e ribadisce: "Nessuna relazione diretta fra l’incidente e un’istanza che avevamo già in corso. Ma il traffico e i passaggi sulla “provincialina” sono, dati alla mano, enormemente aumentati negli ultimi anni, e il rischio incidenti aumentato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strada pericolosa, "urgente un semaforo con la telecamera"

