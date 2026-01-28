Via per Cernobbio spariscono gli unici parcheggi gratuiti | Così restiamo senza posti auto e con una strada pericolosa

La piazzola con gli ultimi parcheggi gratuiti lungo via per Cernobbio rischia di scomparire. Gli automobilisti si lamentano: senza quei pochi stalli, trovare un posto diventa ancora più difficile, e la strada già ora si fa pericolosa. La paura è che senza alternative, la situazione possa peggiorare ulteriormente.

La segnalazione dei residenti all’altezza del civico 8: lavori nella piazzola, tolti circa cinque posti auto. “Da anni chiediamo più sicurezza e agevolazioni, ma nulla” Una piazzola con pochi ma preziosi stalli gratuiti, l’unica in un tratto di strada dove parcheggiare senza pagare è già difficile, e ora quei posti rischiano di sparire del tutto. È la segnalazione arrivata da alcuni residenti di via per Cernobbio, a Como, che riferiscono di lavori in corso all’altezza del civico 8. Secondo quanto riportato, l’area consentiva la sosta di circa quattro o cinque auto e, con l’intervento in corso, i posti verrebbero eliminati completamente, come mostra la foto con il confronto tra la situazione passata e quella attuale.🔗 Leggi su Quicomo.it

Giampietro e Di Stefano (Pd) criticano le recenti modifiche alla viabilità di via Pizzoferrato, sostenendo che i lavori abbiano ridotto i posti auto e aumentato la pericolosità della strada.

