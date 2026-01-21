Una curva del fiume Panaro si conferma pericolosa, con quattro incidenti nelle ultime due anni. L’ultimo episodio, avvenuto nella notte di sabato, ha coinvolto un giovane, fortunatamente rimasto illeso. Per migliorare la sicurezza, è prevista l’installazione di un semaforo che possa prevenire ulteriori incidenti e tutelare chi percorre questa strada.

Quattro auto, in meno di due anni, precipitate nel fiume Panaro nella stessa curva. L’ultimo caso, con un giovane salvo per miracolo, è successo nella notte di sabato. "Ci sarà un semaforo per rendere il tratto di strada a senso unico alternato e lo abbiamo deciso con una delibera il 18 dicembre – assicura il sindaco Simone Saletti -. La ditta City Green Light, che attualmente ha la gestione dell’illuminazione pubblica, sta raccogliendo il materiale per collocare il semaforo in due sensi. L’incarico che abbiamo affidato è per 8 mila euro. E’ un punto con scarsa visibilità. Per cui è fondamentale intervenire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Curva pericolosa sul Panaro: "Installeremo un semaforo"

Leggi anche: Tragico incidente sulla Statale 117, motociclista muore intrappolato nel guardrail in curva pericolosa

Leggi anche: Tragico incidente sulla Statale 117, motociclista muore intrappolato nel guardrail in curva pericolosa

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Curva pericolosa sul Panaro: Installeremo un semaforo.

Curva pericolosa sul Panaro: Installeremo un semaforoBondeno: in meno di due anni quattro auto sono precipitate nel fiume. Il sindaco Saletti: L’obiettivo è rendere la strada a senso unico alternato. . ilrestodelcarlino.it

Viabilità zona Via Degli Archi In attesa della realizzazione di una rotatoria definiti obblighi, precedenze, limiti di velocità e divieti di sorpasso soprattutto in prossimità di un'ampia e pericolosa curva https://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/news/viabili - facebook.com facebook