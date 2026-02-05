Storace stronca Vannacci | Traditore? No disertore | l’ho votato è stato cinico E sul fascismo è una macchietta

Storace non le manda a dire a Vannacci. In un’intervista, l’ex ministro ha detto chiaramente di aver votato per lui, ma ora lo critica duramente. Secondo Storace, Vannacci non è un traditore, ma un disertore, e lo accusa di essere stato cinico. Poi ha aggiunto che il suo atteggiamento sul fascismo è una vera macchietta. Insomma, nessuna intenzione di fare sconti.

Roma – “ Io non nascondo mai quello che penso. L’ho votato e l’ho fatto votare. Ma di Roberto Vannacci ora penso tutto il male possibile”. Effettivamente Francesco Storace, esponente storico della destra italiana, non nasconde mai quello che pensa. Soprattutto non lo fa ora che la delusione per la mossa del generale è forte. “Ma non è un tradimento. Quella è persino una categoria nobile. Visto il suo mestiere precedente, è più una diserzione”. Storace, c’è rimasto male per l’addio di Vannacci alla Lega? “Sa che cosa penso di Vannacci? Tutto il male possibile. L’ho votato, l’ho fatto votare. Ma poi mi sono chiesto, già nel 2024: che tipo è uno che ti ringrazia il giorno prima delle Europee ma sparisce il giorno dopo? Allora vuol dire che c’è solo un po’ di cinismo, e me lo spiego con la sua carriera precedente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

