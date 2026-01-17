Vannacci punzecchia Salvini | Io non ho detto ‘basta armi’ e poi ho votato in senso contrario

Vannacci ha chiarito di non aver mai detto “basta armi” e di aver votato in modo contrario, sottolineando la sua coerenza. In una dichiarazione, ha affermato di non essere una “pecora” e di voler mantenere indipendenza di pensiero, ribadendo la sua posizione contraria agli aiuti militari all’Ucraina. La sua presa di posizione apre un dibattito sulla coerenza delle dichiarazioni politiche e sulle differenze di vedute all’interno del panorama politico italiano.

"Io non sono in dissenso con nessuno, sono coerente con me stesso", commenta così sulle colonne del Corriere della Sera l'ex generale Roberto Vannacci, ora vicesegretario della Lega, i presunti dissidi presenti con il leader del partito, Matteo Salvini. Al centro della questione c'è il posizionamento del Carroccio sul decreto aiuti all'Ucraina. Un tema caldissimo che, secondo alcuni, avrebbe provocato una profonda frattura all'interno dell'anima del partito. La questione è complessa e sfaccettata e si gioca tutta sulla coerenza ideale del partito e la sua presenza all'interno della coalizione di maggioranza.

Vannacci non vale più del 2% a livello nazionale. Una sfida delicata per la Lega di Salvini - Roberto Vannacci rappresenta un fenomeno politico identitario e polarizzante, con un seguito reale ma limitato, che pone sfide strategiche alla leadership di Matteo Salvini nella Lega. affaritaliani.it

Sondaggio Youtrend, più fiducia in Zaia che Salvini o Vannacci - Tra gli italiani c'è più fiducia in Luca Zaia (31%) che in Matteo Salvini (22%) e Roberto Vannacci (16%). ansa.it

