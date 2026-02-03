Lega Salvini spinge fuori Vannacci il disertore | è come Fini

Matteo Salvini mette in cattiva luce il generale Roberto Vannacci, che si definisce “l’unica destra”. Il leader della Lega lo ha chiamato “disertore”, una parola pesante che richiama i tempi più duri della storia militare. La polemica tra i due si fa sempre più accesa, con Salvini che sembra voler allontanare Vannacci dal suo schieramento. La vicenda si sta accendendo nel cuore della politica italiana.

Milano, 3 feb. (askanews) – Roberto Vannacci rivendica di essere “l’unica destra”, Matteo Salvini lo bolla con il marchio più infame per un militare: “Disertore”. Arriva così all’epilogo la liason politica tra “il generale” e “il capitano”: dopo neanche un anno – 10 mesi per l’esattezza – Vannacci lascia la Lega e lancia il suo “Futuro Nazionale” guardando alle politiche del 2027; Salvini risponde chiudendo la porta del centrodestra, cacciandolo dal gruppo dei Patrioti e liquidandolo così: “Fa il gioco della sinistra, ricordatevi la parabola di Fini”. L’incontro tra i due, avvenuto lunedì a Roma, dunque non scioglie i nodi sul tappeto, la richiesta di una maggiore “agibilità politica” di Vannacci all’interno della Lega e la possibilità di “pesare” di più all’interno del partito con l’ingresso degli iscritti al “Mondo al Contrario”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

