Febbraio nero per chi viaggia | treni bus e voli a rischio sciopero

Febbraio si apre con un nuovo rischio per chi si muove in Italia. Trenitalia, i bus locali e le compagnie aeree stanno preparando scioperi che potrebbero bloccare molti spostamenti. Chi ha in programma di viaggiare nei prossimi giorni dovrà tenere d’occhio le notizie, perché potrebbero esserci cancellazioni o forti ritardi. Le agitazioni coinvolgono diversi settori e il disagio si farà sentire su tutto il territorio.

Febbraio si annuncia complicato per chi si sposta ogni giorno per lavoro o studio: il calendario delle agitazioni nel settore dei trasporti si infittisce e, tra ferrovie, trasporto pubblico locale e aviazione, il rischio è quello di una catena di rallentamenti e cancellazioni. L’avvio è immediato e riguarda la Lombardia, con Trenord in prima linea: neppure l’orizzonte di Milano-Cortina porta quella “tregua olimpica” che in passato era stata ipotizzata, e i pendolari tornano a fare i conti con orari e coincidenze da rimettere in discussione. Trenord, il primo stop: 2–3 febbraio. Il primo appuntamento da segnare è lo sciopero Trenord proclamato dal sindacato Orsa: dalle 03:00 di lunedì 2 febbraio alle 02:00 di martedì 3 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Lunedì 12 gennaio, dalle 3 alle 2 del 13 gennaio, si verifica uno sciopero dei treni indetto dal sindacato Orsa.

