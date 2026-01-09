Stipendio gennaio 2026 docenti e Ata | ci sono gli aumenti contrattuali già da qualche giorno visibile l’importo

Con il cedolino di gennaio 2026, in pagamento dal 23 gennaio, i docenti e il personale ATA della scuola vedranno gli effetti degli aumenti contrattuali. In media, gli insegnanti riceveranno circa 150 euro in più lordi, mentre il personale ATA circa 114-115 euro, al netto degli anticipi del rinnovo 2022-2024. Questi importi sono stati già visibili e rappresentano un importante aggiornamento per il settore scolastico.

Stipendio docenti e ATA, è già online l’importo di gennaio 2026. Al momento no arretrati - E' online da qualche ora l'importo dello stipendio di gennaio 2026 per docenti e ATA a tempo indeterminato o determinato con contratto al 31 agosto o 30 giugno 2026. orizzontescuola.it

Stipendi Gennaio Docenti e ATA: date, novità su aumenti e arretrati 2026 e soluzioni di credito convenzionato per il nuovo anno (Verifica le opportunità) - Gli importi del Cedolino NoiPA di gennaio 2026 sono visibili, come di consueto, nell’area riservata a partire da inizio mese. orizzontescuola.it

