La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto il 7 gennaio dello scorso anno. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e difficile, con la giuria che ha deciso di aumentare la pena rispetto ai 14 anni richiesti dal pubblico ministero. La decisione segna un colpo duro per la donna, che dovrà scontare più di vent’anni dietro le sbarre.

Stella Boggio, accusata di aver ucciso il compagno Marco Magagna il 7 gennaio dell’anno scorso, è stata condannata a 21 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Monza, una pena nettamente più severa dei 14 anni di reclusione chiesti dal pubblico ministero Alessio Rinaldi. Il tribunale non ha tolto a Boggio la podestà genitoriale della figlia di 9 anni e ha stabilito un risarcimento di 596mila euro per i familiari del compagno ucciso. Sarà sottoposta alla libertà vigilata per tre anni alla fine della pena. La Corte, presieduta dalla giudice Stefania Donadeo, ha riconosciuto le attenuanti generiche alla 34enne di Bovisio Masciago, ma sono state considerate pari alle aggravanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stella Boggio condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna

