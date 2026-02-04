Stella Boggio, 34 anni, si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso il compagno, Marco Magagna, durante un litigio in casa a Bovisio Masciago. La donna, condannata per l’omicidio, avrebbe avuto la possibilità di scappare invece di usare un coltello. La vicenda riaccende i riflettori sui rapporti di coppia segnati da violenza e maltrattamenti, con una tragedia che si è consumata tra le mura domestiche.

Quella di Stella Boggio, la donna di 34 anni condannata per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ucciso con una coltellata durante una lite in casa a Bovisio Masciago (Monza) è una sentenza destinata a far discutere, a partire dal fatto che la Corte d'assise di Monza, presieduta da Stefania Donadeo, ha optato per una condanna molto più severa rispetto a quella richiesta dall'accusa. Il pubblico ministero Alessio Rinaldi aveva infatti chiesto 14 anni di carcere. Perché la condanna a 21 anni La diversa valutazione da parte di pm e giudice nasce da alcuni aspetti della vicenda. Al momento di richiedere 14 anni di reclusione, la Procura aveva definito quello della donna e della vittima un amore «tossico», fatto di costanti liti, culminato con l'aggressione per la quale Boggio si è sempre difesa dicendo di aver reagito a sua volta durante una lite. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Stella Boggio, perché ha preso 21 anni. L'amore tossico, i maltrattamenti e i litigi: per l'accusa «poteva scappare anziché ucciderlo»

Il pubblico ministero di Monza ha richiesto una condanna a 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata dell’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto ad Arese.

Mercoledì 21 gennaio 2026 si svolge davanti alla Corte d’Assise di Monza il processo a Stella Boggio, accusata di aver ucciso il compagno Marco Magagna con una coltellata al cuore.

