MONTE ROBERTO – Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija e scomparso dal momento del ritrovamento del corpo senza vita della donna, è stato localizzato oggi pomeriggio in una zona impervia del territorio di Matelica. Il 50enne macedone ha provato a togliersi la vita. Provvidenziale l'intervento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Ha provato a togliersi la vita, un cacciatore è intervenuto e l'ha salvato. Nazif Muslija è stato trovato così