Ha provato a togliersi la vita un cacciatore è intervenuto e l' ha salvato Nazif Muslija è stato trovato così
MONTE ROBERTO – Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija e scomparso dal momento del ritrovamento del corpo senza vita della donna, è stato localizzato oggi pomeriggio in una zona impervia del territorio di Matelica. Il 50enne macedone ha provato a togliersi la vita. Provvidenziale l'intervento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per almeno sette anni avrebbe abusato della cuginetta. Lei ne aveva soltanto nove quando sarebbero iniziate le violenze. Fino a quando, ormai sedicenne, non ce l’ha più fatta e ha provato a togliersi la vita. Un’estrema richiesta di aiuto, forse, che ha permess - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio Cinzia Pinna, Ragnedda ricoverato in ospedale: “Ha tentato di togliersi la vita in carcere” - È attualmente ricoverato in ospedale Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna, i cui funerali si sono tenuti sabato a Castelsardo. Come scrive fanpage.it