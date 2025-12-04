Ha provato a togliersi la vita un cacciatore è intervenuto e l' ha salvato Nazif Muslija è stato trovato così

Anconatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ROBERTO – Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija e scomparso dal momento del ritrovamento del corpo senza vita della donna, è stato localizzato oggi pomeriggio in una zona impervia del territorio di Matelica. Il 50enne macedone ha provato a togliersi la vita. Provvidenziale l'intervento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

