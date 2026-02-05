Stefano Tonut ecco perché è stato fermo così a lungo

Stefano Tonut è rimasto fermo per settimane a causa di un’infezione acuta al fegato. L’atleta ha contratto una contaminazione virale legata al cibo e ha dovuto prendersi un periodo di riposo forzato per recuperare. Ora si sta rimettendo, ma il suo stop forzato ha lasciato tutti in attesa di vedere quando potrà tornare in campo.

Un atleta affronta un episodio di infezione acuta al fegato legata a una contaminazione alimentare virale, con un percorso di recupero caratterizzato da riposo controllato, alimentazione rigorosa e riattivazione progressiva. L'obiettivo è ripristinare la stabilità epatica e la capacità atletica, mantenendo un approccio misurato e basato su segnalazioni cliniche continue. Si è verificato un periodo di inattività prolungato, durante il quale non è stato possibile praticare attività sportiva. Il recupero è stato lento ma efficace, senza ricorrere a trattamenti farmacologici, supportato da una dieta ferrea e da un monitoraggio costante.

