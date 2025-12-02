Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo a Bruxelles | si indaga per presunta frode sui fondi Ue

L'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa e l'ex segretario generale del Servizio europeo di azione esterna e attuale direttore generale della Dg Mediterraneo della Commissione europea sono al centro di un'inchiesta riguardante l'uso improprio di fondi europei nel 2021 e nel 2022 per l'acquisto di un edificio del Collegio d'Europa in Belgio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo a Bruxelles: si indaga per presunta frode sui fondi Ue

