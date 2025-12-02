Frode al Servizio europeo per l' azione esterna Seae | Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo

La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è in stato di fermo nell’ambito dell’inchiesta per frode che ha coinvolto il Collegio d’Europa e il Servizio di azione esterna dell’Ue. Lo riportano i media belgi. Oltre a Federica Mogherini risulta in stato di fermo per l’indagine su frode in appalti pubblici anche Stefano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Frode al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae): Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo

Leggi anche questi approfondimenti

Scarto e reincarto Il servizio ritorna sulla frode alimentare legata ai prodotti scaduti ricondizionati e rimessi in vendita, mostrando come dopo la prima inchiesta siano arrivate numerose segnalazioni da tutta Italia. Un approfondimento che rivela la diffusione di - facebook.com Vai su Facebook

Frode al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae): Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo - La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è in stato di fermo nell’ambito dell’inchiesta per frode che ha coinvolto il Collegio d’ ... msn.com scrive

Federica Mogherini in stato di fermo per frode: coinvolto il Collegio d’Europa e il Seae - Secondo i media belgi, l’ex Alta rappresentante Ue per la Politica estera e rettrice del Collegio d’Europa è stata fermata nell’ambito di un’inchiesta per frode. Scrive tg.la7.it

Federica Mogherini fermata a Bruxelles. «Sospetta frode sulla formazione dei diplomatici» - Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha ... Si legge su msn.com

Federica Mogherini fermata in Belgio: si indaga su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi europei - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri è in stato di fermo. Segnala ilfoglio.it

L’ombra di corruzione e frodi al College d’Europe, la procura europea irrompe nelle istituzioni UE - Perquisizione al Servizio per l'azione esterna, si sospetta la violazione delle regole per la selezione dei tirocinanti al College d'Europe. Segnala eunews.it

Sospetti di frode, perquisizioni negli uffici Seae e del Collegio d’Europa: tre fermati - L’indagine sul programma di formazione di nove mesi per giovani diplomatici negli Stati membri ha portato al blitz negli uffici del Servizio europeo per l’azione esterna ... Come scrive msn.com