Frode al Servizio europeo per l' azione esterna Seae | Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo

Feedpress.me | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è in stato di fermo nell’ambito dell’inchiesta per frode che ha coinvolto il Collegio d’Europa e il Servizio di azione esterna dell’Ue. Lo riportano i media belgi. Oltre a Federica Mogherini risulta in stato di fermo per l’indagine su frode in appalti pubblici anche Stefano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

frode al servizio europeo per l azione esterna seae federica mogherini e stefano sannino in stato di fermo

© Feedpress.me - Frode al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae): Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo

Leggi anche questi approfondimenti

frode servizio europeo azioneFrode al Servizio europeo per l'azione esterna (Seae): Federica Mogherini e Stefano Sannino in stato di fermo - La rettrice del Collegio d’Europa ed ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Federica Mogherini, è in stato di fermo nell’ambito dell’inchiesta per frode che ha coinvolto il Collegio d’ ... msn.com scrive

frode servizio europeo azioneFederica Mogherini in stato di fermo per frode: coinvolto il Collegio d’Europa e il Seae - Secondo i media belgi, l’ex Alta rappresentante Ue per la Politica estera e rettrice del Collegio d’Europa è stata fermata nell’ambito di un’inchiesta per frode. Scrive tg.la7.it

frode servizio europeo azioneFederica Mogherini fermata a Bruxelles. «Sospetta frode sulla formazione dei diplomatici» - Federica Mogherini, l'ex Alta rappresentante dell'Ue e attuale rettrice del Collegio d'Europa è tra le persone fermate nell'ambito dell'indagine che ha ... Si legge su msn.com

frode servizio europeo azioneFederica Mogherini fermata in Belgio: si indaga su una possibile frode nell'utilizzo dei fondi europei - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri è in stato di fermo. Segnala ilfoglio.it

L’ombra di corruzione e frodi al College d’Europe, la procura europea irrompe nelle istituzioni UE - Perquisizione al Servizio per l'azione esterna, si sospetta la violazione delle regole per la selezione dei tirocinanti al College d'Europe. Segnala eunews.it

frode servizio europeo azioneSospetti di frode, perquisizioni negli uffici Seae e del Collegio d’Europa: tre fermati - L’indagine sul programma di formazione di nove mesi per giovani diplomatici negli Stati membri ha portato al blitz negli uffici del Servizio europeo per l’azione esterna ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Frode Servizio Europeo Azione