Stefanini | Non ho esitato un istante ho un debito con questa maglia

Da qualche giorno Fabio Stefanini è di nuovo ufficialmente un giocatore dell’Avellino. Il ritorno del centro italiano non è solo una scelta tecnica, ma anche un gesto che ha un forte valore affettivo. Stefanini ha detto di averci messo un attimo a decidere, perché sente di dover ripagare questa maglia, la stessa che ha indossato in passato. La sua presenza rafforza il roster biancoverde, ma soprattutto dà un segnale di grande attaccamento alla squadra e ai tifosi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il ritorno di Fabio Stefanini alla Scandone Avellino non è solo un innesto tecnico nel roster biancoverde, ma un'operazione carica di significato emotivo. Il giocatore ha spiegato senza giri di parole i motivi del suo sì immediato: "Quando mi è stato chiesto di tornare non ho esitato neanche un minuto". Il legame con la piazza avellinese è rimasto indissolubile dopo la bruciante sconfitta dello scorso anno: "Sono rimasto fermo al 15 giugno, quando all'ultimo secondo abbiamo perso il campionato". L'impatto con il nuovo spogliatoio è stato immediato e naturale. Stefanini ha sottolineato come il gruppo lo abbia accolto "in maniera eccezionale", facendolo sentire a proprio agio dal primo istante.

