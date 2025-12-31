Napoli Hojlund | Ho voluto subito questa maglia volevo andare solo lì

Rasmus Hojlund ha scelto immediatamente il Napoli, desiderando far parte di questa squadra. In un’intervista, ha espresso ammirazione per l’allenatore Conte e ha parlato della volontà di crescere accanto a Lukaku. Ha anche menzionato il miglioramento del suo italiano, sottolineando l’importanza di questa esperienza per il suo percorso professionale e personale.

Napoli, Hojlund: "Ho voluto subito questa maglia, Conte? E' un allenatore incredibile, quando ti chiama devi dire solo sì, Lukaku è una persona fantastica, posso imparare tanto da lui, il mio italiano sta migliorando". Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sports Illustrated. Queste le sue parole: Rasmus, grazie mille per il tuo tempo qui a Napoli. È davvero un piacere parlare con te. So che sono stati mesi piuttosto folli. Prima di tutto, come stai? Come va la vita in generale? "Sì, va bene. Ci sono tante partite, quindi tanto recupero e tanta concentrazione sulle gare ovviamente, ma sì, me la sto godendo finora.

