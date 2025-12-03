Stefani le richieste dei Veneti al nuovo presidente della Regione | sanità al primo posto seguita da lavoro Sorpresa sull' autonomia La classifica

Quindici anni dopo, la guida del Veneto cambia volto: come atteso, Alberto Stefani ha largamente vinto le elezioni regionali del 23 e 24 novembre scorso con oltre il 64% dei voti validi. Ora,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefani, le richieste dei Veneti al nuovo presidente della Regione: sanità al primo posto seguita da lavoro. Sorpresa sull'autonomia. La classifica

News recenti che potrebbero piacerti

E dopo le richieste fatte ad Alberto (Babbo Natale) Stefani nuovo Governatore della Regione del Veneto eccoci a sognare ancora! Ma questa volta con un aspettattiva altissima! Non ci sono più motivi di rinvii, tenendo presente che le Olimpiadi potrebbero ess - facebook.com Vai su Facebook

Stefani, le richieste dei Veneti al nuovo presidente della Regione: sanità al primo posto seguita da lavoro. Sorpresa sull'autonomia. La classifica - Il podio delle questioni da affrontare nei primi 100 giorni viene chiuso con il tema che ha forse maggiormente caratterizzato la Presidenza di Luca Zaia, almeno dal Referendum del 22 ottobre 2017, ... Come scrive ilgazzettino.it

Alberto Stefani è il nuovo presidente del Veneto, battuto Giovanni Manildo. Lega davanti a Fratelli d’Italia. - Nessuna sorpresa, Alberto Stefani è il nuovo presidente del Veneto, battuto Giovanni Manildo. Segnala veronaoggi.it

Stefani, 'Patto con i veneti in 5 punti per i prossimi 6 mesi' - Il presidente eletto della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato un "Patto con i veneti" negli studi dell'emittente televisiva TeleChiara, durante il programma Vietato Tacere, che andrà in onda ... Lo riporta msn.com

Stefani firma il patto con i veneti in tv: 5 obiettivi entro i primi sei mesi. «Dal Sociale al Servizio dei giovani e poi Sanità, Lavoro... - Un «patto con i veneti» con 5 obiettivi entro i primi sei mesi di governo della Regione Veneto: è quello che ha firmato ... Scrive msn.com

Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione: «Grazie Veneti»: - Alle elezioni regionali 2025 ha vinto il candidato sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Secondo vicenzatoday.it

Chi è Alberto Stefani, nuovo presidente del Veneto: l'enfant prodige della politica raccoglie l'eredità di Zaia - Considerato da molti un "enfant prodige" della politica nazionale adesso dovrà raccogliere l'eredità di Luca Zaia ... Come scrive today.it