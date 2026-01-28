Il ciclone e la polemica sui fondi Germanà | Quei 100 milioni sono solo la prima tranche

Il governo ha annunciato che i 100 milioni di euro destinati alle zone colpite dal ciclone Harry rappresentano solo la prima tranche di aiuti. La cifra, considerata troppo bassa da molti, ha scatenato una pioggia di critiche. La polemica cresce mentre le population chiedono interventi più concreti e risposte rapide.

Impazza la polemica sui fondi destinati dal governo alle popolazioni colpite dal ciclone Harry. In tanti hanno puntato il dito contro l'esigua cifra assegnata, appena 100 milioni per ben tre regioni. Non la pensa così il senatore della Lega Nino Germanà che spiega come si tratti soltanto di una prima tranche. “La risposta della Regione e dello Stato alla devastazione del ciclone Harry è stata immediata e concreta. Con le onde ancora alte, a quarantotto ore dalla devastazione della mareggiata, il presidente della Regione Schifani ha riunito la giunta di Governo per dichiarare lo stato di calamità stanziando i primi 80 milioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna a causa dei danni causati dal ciclone Harry.

Lo studio: il ciclone Harry più forte del 15% per il cambiamento climaticoClimameter: i venti dell'uragano che ha colpito la Sicilia sono stati superiori di 4–8 km/h rispetto al passato ... avvenire.it

Il ciclone Harry ha lasciato il segno: chiuso un tratto del Foro ItalicoAnche il Foro Italico si lecca le ferite dopo il ciclone Harry. Le mareggiate e il forte vento di quei giorni hanno danneggiato la pavimentazione del lungomare e gli impianti elettrici del parco ... lasicilia.it

L'appello del senatore messinese Germanà: "Tg nazionali diano spazio a immagini del ciclone Harry" https://gazzettadelsud.it/p=2162208 - facebook.com facebook

Germanà (Lega), tg nazionali diano spazio a immagini del ciclone Harry. "Non ci sono stati morti ma ciò non giustifica il silenzio" #ANSA x.com