Questa sera al teatro comunale di città va in scena “Tempi moderni” con Paolo Hendel. L’attore porta sul palco il suo spettacolo comico, pronto a far ridere il pubblico con le sue battute e le sue storie. L’appuntamento rientra nella stagione teatrale 20252026 del Comune e inizia alle 21.

Nell’ambito della stagione teatrale 20252026 del Comune, oggi alle 21 al teatro comunale si terrà lo spettacolo comico ’ Tempi Moderni ’, interpretato da Paolo Hendel. "L’attore – spiegano gli organizzatori della rassegna – riflette, con la consueta ironia, sul mondo che ci circonda, chiedendosi se ci sentiamo tutti come novelli Charlot incastrati negli ingranaggi della catena di montaggio della società contemporanea. In questo nuovo recital, Paolo Hendel sofferma il suo sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà attuale, prendendo in esame tanti aspetti legati al presente, al mondo che ci circonda e alla sfera privata dell’uomo contemporaneo, con le sue contraddizioni, le sue debolezze e le sue paure: non stiamo forse vivendo in un periodo nel quale, tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti, complottisti, pessimisti, drammi veri ed enormi bufale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera sul palco c’è Paolo Hendel con ’Tempi moderni’

