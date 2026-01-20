Gli Statuto, band storica della scena mod torinese, ripubblicano due album fondamentali: “Tempi Moderni” (1997) e “RiSKAtto” (1999). A partire da venerdì 13 febbraio, entrambi saranno disponibili tramite Sony Music. Con questa operazione, gli Statuto rinnovano l’attenzione alla propria discografia, anticipando un nuovo tour che porterà la band sui palchi italiani.

Statuto La storica band mod torinese Statuto ristampa due classici della propria discografia, a partire da venerdì 13 febbraio saranno infatti disponibili per Sony Music gli album “ Tempi Moderni ” del 1997 e “ Riskatto ” del 1999. Il primo pubblicato originariamente nel 1997 torna oggi in versione doppio vinile 180 grammi e CD. “ Tempi Moderni ” contiene 12 canzoni in puro stile “ brit e power pop ” con ricchi arrangiamenti chitarristici e orchestrali, ammiccanti alle migliori produzioni di Blur e Oasis, al punto che fu proprio la mod band torinese ad aprire il tour italiano della band dei fratelli Gallagher nel 2002. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Gli Statuto ristampano “Tempi Moderni” e “RiSKAtto” e poi parte il tour

Compiti per le vacanze, Jerry Calà: “Non è possibile che gli studenti stiano sempre sui libri”. Poi si schiera a favore dei docenti: “Ai miei tempi i genitori erano sempre dalla loro parte, adesso è il contrario”Jerry Calà commenta i compiti per le vacanze, sottolineando l'importanza di un equilibrio tra studio e tempo libero.

Meloni inizia il tour asiatico: si parte in Oman, poi visite ufficiali in Giappone e Corea del SudOggi prende il via il tour asiatico della premier italiana Giorgia Meloni, con una visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Statuto, arrivano le ristampe di Tempi Moderni e RiSKAtto - La storica band mod torinese Statuto ristampa due classici della propria discografia: a partire da venerdì 13 febbraio saranno infatti disponibili per Sony Music gli album Tempi Moderni (1997) e RiSKA ... msn.com