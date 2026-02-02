Paolo Rossi torna a calcare le scene dopo quasi un decennio. Lo fa con un monologo che mescola ironia e riflessione, ripercorrendo le dinamiche familiari e il peso del passato. Uno spettacolo che ha sorpreso il pubblico, portando sul palco un uomo che non si arrende e che, con sincerità, affronta i temi più delicati della vita.

Paolo Rossi torna sul palco dopo nove anni, con un nuovo capitolo della sua saga teatrale iniziata con le “Operacce satiriche”. L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21.00, al Teatro Il Celebrazioni di Bologna, dove presenterà *Operaccia Satirica – Onora i padri e paga la psicologa*, uno spettacolo che mescola monologo, improvvisazione, musica dal vivo e un’ironia tagliente. Il palcoscenico si trasforma in uno studio di psicoterapia, con Caterina Gabanella che interpreta la psicologa, mentre Rossi si mette a nudo in una performance che sembra un’analisi collettiva del passato, tra ricordi distorti, confessioni a metà, e un linguaggio volutamente grezzo, senza filtri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolo Rossi torna sul palco con un monologo tra ironia e riflessione sulle dinamiche familiari e il peso del passato

Approfondimenti su Paolo Rossi

Ultime notizie su Paolo Rossi

Argomenti discussi: PAOLO ROSSI E L'IRONIA LIBERATORIA DELL'OPERACCIA SATIRICA IN SCENA AL TEATRO CELEBRAZIONI il 5 febbraio 2026; Comunicazione Italiana; Domenico Rossi torna in Serie D, ufficiale al Villa Valle; Gli occhi del musicista, il programma di ENRICO RUGGERI, torna per l'ultima puntata martedì 3 febbraio alle 23.30 su RAI2 con ROCCO TANICA, CAPAREZZA e tanti altri ospiti! Disponibili le puntate su RaiPlay | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI.

Paolo Rossi: Destra e sinistra? Una truffa, io sto con gli ultimi. Zalone è bravissimo ma io sono figlio del teatroIn questa intervista a Fanpage.it, Paolo Rossi racconta il suo percorso umano e artistico fuori dagli schemi. La famiglia divisa tra fascisti e comunisti, il rifiuto della dicotomia destra-sinistra e ... fanpage.it

Anche Omero diventa divertente quando sul palco c’è Paolo RossiLa stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera prosegue questa sera con Stand Up Classic. Letture e improvvisazioni da Shakespeare, Orazio, Omero e altri ancora…, di e con Paolo Rossi (foto), ... ilrestodelcarlino.it

Con Paolo Rossi, martedì sera a #gliocchidelmusicista x.com

Con Paolo Rossi abbiamo raccontato un periodo epico, pieno di personaggi di grande spessore, che hanno sperimentato e cambiato le regole della comicità. Poi abbiamo cantato assieme e ci siamo molto divertiti. #gliocchidelmusicista @paolo_rossi_ufficial - facebook.com facebook