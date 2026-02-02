Paolo Rossi torna sul palco con un monologo tra ironia e riflessione sulle dinamiche familiari e il peso del passato

Paolo Rossi torna a calcare le scene dopo quasi un decennio. Lo fa con un monologo che mescola ironia e riflessione, ripercorrendo le dinamiche familiari e il peso del passato. Uno spettacolo che ha sorpreso il pubblico, portando sul palco un uomo che non si arrende e che, con sincerità, affronta i temi più delicati della vita.

Paolo Rossi torna sul palco dopo nove anni, con un nuovo capitolo della sua saga teatrale iniziata con le “Operacce satiriche”. L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21.00, al Teatro Il Celebrazioni di Bologna, dove presenterà *Operaccia Satirica – Onora i padri e paga la psicologa*, uno spettacolo che mescola monologo, improvvisazione, musica dal vivo e un’ironia tagliente. Il palcoscenico si trasforma in uno studio di psicoterapia, con Caterina Gabanella che interpreta la psicologa, mentre Rossi si mette a nudo in una performance che sembra un’analisi collettiva del passato, tra ricordi distorti, confessioni a metà, e un linguaggio volutamente grezzo, senza filtri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

