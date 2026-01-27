Mutui in ripresa grazie a tassi favorevoli domanda su del 12% e surroghe in aumento

Nel 2025, il mercato dei mutui in Italia ha registrato una ripresa significativa, grazie a tassi di interesse più favorevoli. La domanda è aumentata del 12%, mentre le surroghe sono in crescita, riflettendo una fase di maggiore fiducia e stabilità nel settore immobiliare. Questi dati indicano un cambiamento positivo per chi cerca di accedere a un mutuo nel contesto attuale.

Il mercato del credito immobiliare italiano ha vissuto nel 2025 un anno di grande ripresa, segnando una svolta dopo il periodo di stasi legato ai rialzi dei tassi. La domanda di mutui da parte delle famiglie italiane ha mantenuto nel 2025 una tendenza positiva, con una crescita media annua del +12%. Lo afferma il Barometro Crif, elaborato sui dati del Sistema di Informazioni Creditizie Eurics. Il report mostra un picco a gennaio 2025 (+26,8%), seguito da un progressivo rallentamento, che ha portato il mercato a stabilizzarsi su livelli comunque robusti. Acquisti e surroghe, i due motori della crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mutui in ripresa grazie a tassi favorevoli, domanda su del 12% e surroghe in aumento Approfondimenti su Mutui Italia Mutui, a novembre 2025 tassi di interesse in discesa A novembre 2025, i tassi di interesse sui mutui per l'acquisto di abitazioni si sono leggermente ridotti, attestandosi al 3,72% secondo i dati della Banca d’Italia. Mutui casa in risalita a dicembre, tassi medi al 3,37% A dicembre, i tassi sui mutui casa sono saliti mediamente al 3,37%, segnando un trend di risalita. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mutui Italia Argomenti discussi: Mercato mutui 2026 in ripresa, le famiglie puntano sul tasso fisso; Immobiliare: aumentano le compravendite nel 2025 grazie alla discesa dei tassi; Mutui in ripresa dopo la crisi: i numeri che spiegano il trend; Mutui, Sondrio è la provincia più prudente della Lombardia. Mutui in ripresa grazie a tassi favorevoli, domanda su del 12% e surroghe in aumentoI mutui tornano a crescere in Italia. Più surroghe, importi medi in aumento e famiglie più prudenti nel 2026: tutti i dati del Crif ... quifinanza.it Mutui 2025 in ripresa: importo medio +3% a 138.500 euro, under 36 al 39%(Teleborsa) - Nel 2025 il mercato dei mutui ha registrato segnali positivi, con l’importo medio richiesto che è cresciuto del 3% su base annua, raggiungendo i 138.538 euro. Un andamento favorevole si ... finanza.repubblica.it Mutui in ripresa nel 2025: crescono le richieste, calano le surroghe e i giovani under 36 trainano il mercato grazie al Fondo Prima Casa. Tassi variabili sempre più convenienti e compravendite in aumento #mutui #casa #immobiliare #giovani #economia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.