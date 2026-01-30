Segnali di ripresa Ceare occupazione e investimenti La sfida? La Zes
Il governo regionale dell’Umbria ha annunciato segnali di ripresa economica. In questo primo anno, sono stati avviati interventi concreti: sono stati aperti cantieri, sono state messe in campo misure per creare posti di lavoro e attrarre investimenti. La sfida principale resta la Zona Economica Speciale (Zes), che potrebbe dare una spinta decisiva allo sviluppo della regione. Ora si aspetta di vedere se queste mosse porteranno i risultati sperati.
IN QUESTO primo anno di governo regionale abbiamo concentrato l’azione economica su misure operative e aperto cantieri con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Umbria di creare lavoro, sostenere investimenti e migliorare accessibilità e servizi che sono prerequisiti della competitività. L’economia umbra nel suo complesso mostra segnali evidenti di ripresa, trainata da turismo, agricoltura e da una leggera crescita del tessuto imprenditoriale (+0,3%). Sono evidenti un aumento delle società di capitali (+3,3%), la tenuta dei consumi (+1,1%) e l’espansione dei servizi innovativi, nonostante le difficoltà strutturali del commercio, settore per il quale è in elaborazione la redazione del nuovo Piano con una cabina di regia dedicata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Umbria Governance
Credito di imposta per la Zes unica prorogato fino a fine 2028: ecco quali investimenti copre
La Zes Unica funziona, Marrone (Confapi): Campania protagonista, ora investimenti più strategici
La ZES Unica 2025 si conferma un successo, con la Campania protagonista.
Ultime notizie su Umbria Governance
Fermo, segnali di ripresa per il distretto del cappello. E Marzialetti confida che il 2026 sarà un anno miglioreI dati del settore del cappello a livello nazionale, secondo le stime della Federazione Italiana Industriali dei TessiliVari e del Cappello su dati Istat, relativi al periodo gennaio-settembre 2025, ... corriereadriatico.it
Arrivano segnali di ripresa anche dall’EuropaDopo due anni di flessione generalizzata, iniziano ad emergere i primi segnali di ripresa per il mercato europeo delle macchine agricole. Le vendite di macchinari nuovi – in particolare trattori – ... ilrestodelcarlino.it
Crescita complessiva delle imprese nelle Marche, ma il comparto artigiano arretra. I dati di Confartigianato fotografano un’economia in chiaroscuro tra settori in crisi e segnali di ripresa - facebook.com facebook
La #metalmeccanica vede la luce in fondo al tunnel Centro Studi #Confindustria #Udine Gli ordini mostrano segnali di lenta #ripresa e le aspettative sono orientate verso un ritorno a una crescita della #produzione nel corso del 2026 La domanda interna rest x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.