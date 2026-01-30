Il governo regionale dell’Umbria ha annunciato segnali di ripresa economica. In questo primo anno, sono stati avviati interventi concreti: sono stati aperti cantieri, sono state messe in campo misure per creare posti di lavoro e attrarre investimenti. La sfida principale resta la Zona Economica Speciale (Zes), che potrebbe dare una spinta decisiva allo sviluppo della regione. Ora si aspetta di vedere se queste mosse porteranno i risultati sperati.

IN QUESTO primo anno di governo regionale abbiamo concentrato l’azione economica su misure operative e aperto cantieri con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Umbria di creare lavoro, sostenere investimenti e migliorare accessibilità e servizi che sono prerequisiti della competitività. L’economia umbra nel suo complesso mostra segnali evidenti di ripresa, trainata da turismo, agricoltura e da una leggera crescita del tessuto imprenditoriale (+0,3%). Sono evidenti un aumento delle società di capitali (+3,3%), la tenuta dei consumi (+1,1%) e l’espansione dei servizi innovativi, nonostante le difficoltà strutturali del commercio, settore per il quale è in elaborazione la redazione del nuovo Piano con una cabina di regia dedicata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Segnali di ripresa. Ceare occupazione e investimenti . La sfida? La Zes"

La ZES Unica 2025 si conferma un successo, con la Campania protagonista.

