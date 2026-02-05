Stanze morbide per gli studenti con disabilità cattedre nuove sedie e allestimenti 2 milioni e 200 mila euro di investimento nella Città Metropolitana di Venezia

Da orizzontescuola.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città Metropolitana di Venezia ha speso 2 milioni e 200 mila euro per rinnovare le scuole superiori. Sono arrivati nuovi arredi, sedie e allestimenti, pensati anche per gli studenti con disabilità. Le stanze sono state rese più accoglienti e “morbide” per favorire un ambiente più confortevole. L’obiettivo è migliorare gli spazi e offrire condizioni più adeguate a tutti gli studenti.

Negli ultimi mesi la Città metropolitana ha investito 2 milioni e 200 mila euro per l’acquisto e la fornitura di arredi e materiali destinati alle scuole superiori di secondo grado del territorio. L’importo medio degli interventi è stato di circa 50 mila euro per ciascun istituto, con una distribuzione calibrata sulle esigenze dei singoli plessi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

