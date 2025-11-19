Salute i residenti della Città metropolitana entrano alla Biennale di Venezia con 5 euro

Veneziatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni disponibili per visitare la 19. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia (che chiuderà domenica), venerdì 21 novembre, in occasione della Festa della Madonna della Salute, tutti i residenti a Venezia e negli altri comuni della Città metropolitana. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Salute Residenti Citt224 Metropolitana