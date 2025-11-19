Salute i residenti della Città metropolitana entrano alla Biennale di Venezia con 5 euro
Negli ultimi giorni disponibili per visitare la 19. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia (che chiuderà domenica), venerdì 21 novembre, in occasione della Festa della Madonna della Salute, tutti i residenti a Venezia e negli altri comuni della Città metropolitana. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
