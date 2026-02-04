Oltre 2 milioni di euro dalla Città metropolitana per gli arredi delle scuole superiori
La Città metropolitana di Venezia ha speso oltre 2 milioni di euro per rinnovare gli arredi delle scuole superiori. In media, circa 50 mila euro sono stati destinati a ogni istituto, con l’obiettivo di migliorare gli ambienti di studio e offrire spazi più confortevoli agli studenti. La spesa riguarda l’acquisto di mobili e materiali scolastici, che sono stati distribuiti negli ultimi mesi.
Due milioni e duecentomila euro, per una media di 50mila euro per singolo istituto. È l’ammontare della spesa che la Città metropolitana di Venezia ha investito negli ultimi mesi per l’acquisto e la fornitura di arredi e materiale scolastico per le scuole superiori del territorio.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Approfondimenti su Venezia Città Metropolitana
Scuole aperte, la mappa dei finanziamenti: assegnati quasi 3 milioni di euro a 22 progetti territoriali, 875mila alla sola Città metropolitana di Bologna
Visita del Ministro Valditara in provincia di Caserta: oltre 3 milioni per asilo nido, mense e scuole superiori
Ultime notizie su Venezia Città Metropolitana
Argomenti discussi: Oltre 2 milioni di euro per la scuola di Compiobbi: terminata la prima fase di ristrutturazione; Unità Operativa Speciale di Anac: nel 2° semestre 2025 esaminate procedure per oltre 106 milioni; Agrintesa investe oltre 2 milioni l’anno per il futuro dei soci frutticoltori; Malattie rare per oltre 2 milioni di persone in Italia: la sfida dell’accesso alle cure.
Serie A in profondo rosso: 360 milioni di perdite, debiti oltre i 4 miliardi! Tutti i numeri della crisiI conti della Serie A sono preoccupanti: i debiti toccano quasi i 5 miliardi, mentre nel 2024/25 si sono registrate perdite per 360 milioni ... clubdoria46.it
Torino capitale italiana della cassa integrazione: oltre 39 milioni di ore nel 2025La conferma del primato nel report annuale della Uil: cresce in tutte le provincie piemontesi il ricorso agli ammortizzatori sociali ... rainews.it
mercato da oltre 70 milioni di euro e multa in arrivo dall'Uefa - facebook.com facebook
Stefano De Martino surclassa Gerry Scotti. #AffariTuoi stravince e vola al 26% con oltre 5.4 milioni. #LaRuotaDellaFortuna scende al 23,5% e 4.944.000, nonostante i super-sfori e la chiusura a ridosso delle ore 22. In sovrapposizione la distanza è ancora pi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.