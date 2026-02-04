Oltre 2 milioni di euro dalla Città metropolitana per gli arredi delle scuole superiori

La Città metropolitana di Venezia ha speso oltre 2 milioni di euro per rinnovare gli arredi delle scuole superiori. In media, circa 50 mila euro sono stati destinati a ogni istituto, con l’obiettivo di migliorare gli ambienti di studio e offrire spazi più confortevoli agli studenti. La spesa riguarda l’acquisto di mobili e materiali scolastici, che sono stati distribuiti negli ultimi mesi.

Due milioni e duecentomila euro, per una media di 50mila euro per singolo istituto. È l'ammontare della spesa che la Città metropolitana di Venezia ha investito negli ultimi mesi per l'acquisto e la fornitura di arredi e materiale scolastico per le scuole superiori del territorio.

