Stadio della Roma novità entro Natale

Roma, 19 dicembre 2025 – Novità “prima di Natale” sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. A dirlo è l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia, intervenuto a margine dell’evento per la posa della prima pietra della futura sede del Rome Technopole. “ Ci saranno novità prima di Natale. Stiamo lavorando affinché questo quadrante, oltre a Rome Technopole, allo studentato e alla facoltà di Ingegneria, abbia finalmente anche lo stadio ”, ha spiegato l’assessore, legando apertamente il dossier giallorosso alla trasformazione urbana dell’area Tiburtina-Pietralata. Nel punto stampa, Veloccia ha rivendicato la linea dell’amministrazione nonostante le opposizioni: “ È vero che c’è chi non lo vuole fare, ma c’è una stragrande maggioranza di persone che invece lo vuole: le istituzioni lo vogliono fare, la Roma lo vuole fare e noi stiamo lavorando per questo ”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
