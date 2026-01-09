Ztl in area stadio La Pigna | Ennesima decisione improvvisata e dannosa della Giunta

La lista civica La Pigna ha annunciato la presentazione di un question time nel prossimo Consiglio comunale di Ravenna, incentrato sulla recente istituzione della ZTL in area stadio e zona La Pigna. L’obiettivo è chiedere chiarimenti alla Giunta riguardo a una decisione che, secondo la lista, risulta improvvisa, poco condivisa e potenzialmente dannosa per la comunità locale.

La Pigna: “La Ztl dell’area stadio decisa a porte chiuse” - La lista civica La Pigna – Città, Forese, Lidi annuncia la presentazione di un question time che sarà discusso nella seduta di martedì, nel consiglio comunale di Ravenna, per chiedere conto alla Giunt ... ravennawebtv.it

Pigna, modifiche in vista. «Telecamere per la Ztl» - Poco più di 500 giorni di passione, strade e vicoli sventrate, passerelle per uscire di casa, poi la Pigna sarà ... ilsecoloxix.it

Due nuove aree ZTL sorgeranno a Ravenna nelle vie Marconi e Marzabotto, in zona stadio/mercato ambulante. Le due vie diventeranno strade scolastiche, nell’ambito di un progetto a tutela delle diverse scuole che insistono su quell’area - facebook.com facebook

